I tre punti conquistati ieri dal Genoa sul Cagliari consentono ai rossoblù di tenere accesa la speranza-salvezza.

Ma a livello statistico permettono anche ai liguri di scongiurare l'eventuale eguagliamento di due record poco nobili.



Ottenendo la terza vittoria in questo campionato e contestualmente anche la seconda in casa, i rossoblù hanno evitato di scrivere il proprio nome al fianco a quello di due primati negativi negli annali della Serie A, entrambi risalenti alla stagione 2018-19.



Si tratta del minor numero di vittorie complessive e di successi casalinghi in un unico torneo. A stabilirli fu il Chievo che vinse appena una gara interna (esattamente come il Frosinone che co-detiene il medesimo primato) e soltanto due in tutto nell'arco dell'intero campionato. Numeri che fino al gol di Milan Badelj vantava, si fa per dire, anche il Genoa attuale.