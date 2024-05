Genoa, l'agente di Gudmundsson avvisa Inter e Juve: "L'interesse del Napoli è concreto"

Non soltanto Juventus e Inter,A confermare i rumors che girano da qualche giorni riguardo alle intenzioni dei partenopei nei confronti dell'attaccante islandese del Genoa, autore di 20 gol in questa stagione tra club e nazionale, è stato l'agente del giocatore Gabriele Giuffrida: “È vero - ha affermato colui che cura gli interessi professionali di Gudmundsson ai microfoni di Radio Kiss Kiss 24 -Dopo l'ammissione del direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, che giorni fa aveva esternato pubblicamente come il ragazzo fosse seguito dai nerazzurri e le manovre sottotraccia della Juventus, anch'essa da settimane sulle orme del quasi 27enne di Reykjavik, anche gli azzurri di Aurelio De Laurentiis si aggiungono quindi ufficialmente alla corsa per garantirsi le prestazioni di uno dei calciatori più positivi del campionato che sta andando a concludersi.

, dal canto suo, dopo aver respinto a gennaio l'assalto della Fiorentina, arrivata a offrire 25 milioni di euro, ora. Non certo a buon mercato però. Per cedere l'ex PSV. Cifra che dovrà essere corrisposta in gran parte senza l'ammortamento di contropartite tecniche. Soluzione, quest'ultima, ventilata sia dai nerazzurri che dai bianconeri che invece potrebbe essere esclusa dal Napoli, pronta a incassare una lauta ricompensa dall'imminente cessione di Victor Osimhen.

Gudmundsson è infatti seguito con interesse anche dae, malgrado abbia espresso più volte il desiderio di restare in Italia, difficilmente il ragazzo potrebbe resistere a un'eventuale proposta proveniente da Londra o dalla Baviera.