Prime parole da nuovo giocatore del Genoa per Ivan Lakicevic, l'esterno destro prelevato a parametro zero dal Vojvodina.



Il 25enne serbo, ufficializzato ieri dal club rossoblù, ha deciso di raccontare sulla propria pagina Instagram le prime impressioni sulla nuova avventura che lo attende: “Da oggi sono ufficialmente un giocatore del Genoa, ho firmato il contratto per 4 anni: è il più grande successo della mia carriera fino ad ora".



Lakicevic ha poi affermato di essere cosciente delle difficoltà che lo attendono ma di avere comunque grande fiducia nei propri mezzi: "La Serie A è un campionato difficile ma saprò dimostrare il mio valore. Ho iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni e ho creduto che un giorno avrei giocato nei migliori campionati europei: ne valeva la pena sostenere tanti sacrifici e sforzi. Voglio proseguire nel mio impegno, dare il massimo e ripagare le aspettative del club rossoblù, dei tifosi e di tutti: ringrazio la mia famiglia, i miei amici, i miei conoscenti, i miei allenatori, i miei compagni di squadra, a tutte le persone che mi accompagnano e a tutti coloro che mi hanno aiutato in qualsiasi modo nella mia vita e nella mia carriera”.