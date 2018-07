Sette mesi dopo il Genoa torna a mettere nel mirino Leandro Castan.



Il difensore brasiliano della Roma già lo scorso gennaio era stato uno degli obiettivi di mercato dei rossoblù che dopo averlo inseguito a lungo dovettero arrendersi di fronte alla volontà del giocatore di accasarsi al Cagliari. Il prestito in Sardegna è stato utile al 31enne per ritrovare quel ritmo partita perso nella Capitale ma anche alla compagine isolana per centrare la salvezza.



Terminato il soggiorno cagliaritano, Castan ha fatto ritorno a Trigoria dove però, nonostante i due anni residui di contratto, sarà soltanto di passaggio. L'ex di Toro e Sampdoria non rientra infatti nei piani di Eusebio Di Francesco e una sua nuova partenza in prestito pare l'evoluzione più probabile per il suo futuro. Il Genoa sta quindi meditando un ritorno alla carica, pur sapendo di dover fronteggiare la concorrenza di Spal e Frosinone. Ma per i rossoblù Castan rimane comunque una seconda scelta. Il vero oggetto del desiderio di Davide Ballardini per compensare l'eventuale partenza di Armando Izzo è infatti l'argentino del Benfica Lisandro Lopez.