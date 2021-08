Sono ore decisive per il futuro di Sam Lammers.



Nonostante l'accordo già trovato da tempo tra Atalanta e Genoa per il suo trasferimento in prestito in rossoblù, il centravanti olandese non ha ancora accettato la nuova destinazione. A far titubare il giocatore la corte avanzata nei suoi confronti dal Verona.



Una situazione di stallo che oltre al Grifone sta facendo innervosire anche i bergamaschi, desiderosi di capire se dovranno cercare un nuovo attaccante per sostituire l'eventuale partenza dell'ex PSV. I due club stando dunque facendo una certa pressione nei confronti del ragazzo, invitandolo a prendere una decisione definitiva quanto prima. Possibilmente entro le prossime 24 ore.