Sarà Sam Lammers il prossimo centravanti del Genoa.



Il club rossoblù e l'Atalanta, proprietaria del cartellino del 24enne olandese, dopo una lunga trattativa hanno finalmente trovato l'accordo per il trasferimento in Liguria del giocatore.



Lammers arriverà in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e già nei primi giorni della prossima settimana dovrebbe mettersi a disposizione di Davide Ballardini. Ovviamente dopo aver sostenuto le visite mediche programmate nelle prossime ore.