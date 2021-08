La telenovela Lammers che ha caratterizzato tutta l'estate del Genoa sembra finalmente essere giunta ai titoli di coda. L'attaccante olandese dell'Atalanta sollecitato da Enrico Preziosi in persona avrebbe accettato l'opportunità di trasferirsi in rossoblù in prestito con diritto di riscatto.



La fumata bianca definitiva è attesa nelle prossime ore ma nel frattempo il Genoa sembra non volersi fermare con i movimenti in entrata.



Oltre a Lammers, infatti, il Grifone vorrebbe regalare a Davide Ballardini un'altra punta molto conosciuta del nostro calcio: Felipe Caicedo. L'intesa tra Genoa e Lazio per la cessione a titolo definitivo della pantera ecuadoriana è già stata raggiunta da almeno un paio di giorni. Il giocatore tuttavia non ha ancora dato il suo benestare al trasferimento. Caicedo prima di salutare i biancocelesti vuole capire bene quali opportunità di permanenza avrebbe alla corte di Maurizio Sarri e nel caso valutare anche altre destinazioni alternative alla Genova rossoblù.



A Pegli ad ogni modo si respira ottimismo circa il buon esito della trattativa.