Ecco i 23 convocati da Cesare #Prandelli per il ritiro di San Pedro del Pinatar: Criscito, Spolli, Lopez, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Romero, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic, Hiljemark, Jandrei, Radu. — Genoa CFC (@GenoaCFC) 5 gennaio 2019

Niente ritiro in Spagna per. Ilha reso nota la lista dei convocati di Prandelli, nella quale non figurano i due giocatori che possono lasciare i rossoblù nei prossimi giorni: come loro anche Lakicevic e Medeiros, out anche gli infortunati Gunter e Mazzitelli.Criscito, Spolli, Lopez, Romulo, Piatek, Kouamé, Biraschi, Romero, Rolon, Pandev, Lazovic, Bessa, Vodisek, Dalmonte, Sandro, Pereira, Favilli, Omeonga, Veloso, Zukanovic, Hiljemark, Jandrei, Radu.: "Sono 23 i calciatori convocati da Cesare Prandelli e dal suo staff per la settimana di lavoro in Spagna. Resterà a lavorare e Pegli un ristretto gruppo di calciatori, sei in totale: Marchetti (che si allenerà con la squadra Primavera), Medeiros, Lapadula, Lakicevic, Gunter e Mazzitelli (questi ultimi due alle prese con il recupero dai recenti infortuni). I calciatori seguiranno gli allenamenti coordinati da mister Roberto Murgita e dal professor Paolo Barbero".