Nonostante le voci su un possibile addio e la corte serrata del Nizza, l'attaccante del Genoa, Gianluca Lapadula, è pronto a restare in rossoblù. Secondo Tuttosport la punta è in splendida forma e convince in allenamento al punto da far pensare a lui insieme a Piatek per un posto da titolare all'esordio in campionato.