Roberto Piccoli appare sempre più lontano dal Genoa.

I diversi guai che Gian Piero Gasperini si è ritrovato a dover gestire nel proprio reparto avanzato in questo mese di gennaio rischiano di far sfumare il passaggio in rossoblù del giovane centravanti dell'Atalanta. Il Grifone ha infatti fretta di sistemare il proprio attacco e non può permettersi di attendere ancora, vista una situazione di classifica pessima.



Per questo motivo i dirigenti liguri stanno sondando anche piste alternative, una delle quali porterebbe dalle parti di Kevin Lasagna. Il 29enne mantovano sta faticando forse più del previsto a ritagliarsi una spazio da protagonista nel sorprendente Verona di Igor Tudor, chiuso soprattutto dall'exploit di Giovanni Simeone.



La dirigenza scaligera non vorrebbe lasciar partire il giocatore, il quale tuttavia spinge per avere maggior spazio a sua disposizione. Una richiesta che potrebbe essere assecondata, favorendo la corte del Grifone.