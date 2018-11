Achraf Lazaar strizza l'occhio al Genoa.



Vicinissimo allo sbarco in rossoblù già la scorsa estate, il laterale italo-marocchino del Newcastle potrebbe celebrare quel matrimonio non consumato in agosto con cinque mesi di ritardo alla riapertura delle trattative: "Ci sono rimasto male di non poter iniziare l'avventura con il Genoa la scorsa estate - ha raccontato a Genoanews1893.it - Volevo il Genoa. In questi casi occorre però guardare avanti e pensare a se stessi. Ho rispettato la decisione del presidente Preziosi anche perchè con me è stato sincero e questo l'ho apprezzato molto. Arrivasse una nuova chiamata da parte del Genoa la prenderei assolutamente in considerazione. Non lascio una ma addirittura due porte aperte a questa eventualità"