Prima il confronto in campo, poi l'incontro negli spogliatoi. Per Ionut e Stefan Radu quella di domenica scorsa tra Genoa e Lazio è stata una gara un po' particolare.



Per la prima volta in carriera infatti i due rumeni omonimi si sono ritrovati di fronte uno contro l'altro. Decisamente opposti gli umori con i quali i due hanno salutato il prato di Marassi. Sorridente il primo, grazie alla vittoria acciuffata all'ultimo istante, dolorante il secondo a causa non solo della sconfitta ma anche del guaio fisico che gli ha fatto guadagnare anzitempo la via degli spogliatoi.



Il sorriso è comunque tornato sul viso di entrambi a fine gara quando nella pancia del Ferraris i due si sono incontrati e scambiati la maglia: "Questa è stata la prima volta che ho incontrato Stefanp - ha dichiarato Ionut al portale Prosport.ro - abbiamo parlato di cose più personali e di calcio. Di come ci sentiamo in Italia, come andiamo, e scambiarci la maglia è venuto naturale. Mi ha dato anche un consiglio: mi ha detto di continuare così e di lavorare ancora".