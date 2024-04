Genoa-Lazio: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sarà la sfida traa inaugurare questa sera alle 18:30 la 33^ giornata di Serie A. Rossoblù e biancocelesti, già di fronte due volte in questa stagione tra campionato e Coppa Italia, si affrontano per la prima volta a Marassi. Nei due precedenti una vittoria a testa, entrambe per 1-0. Gara che vale molto per i ragazzi di Igor Tudor, in piena corsa per l'Europa e alle prese con diversi malumori nello spogliatoio. Più tranquilla la situazione per i liguri, ormai virtualmente salvi dopo il bel pareggio di Firenze e reduci da quattro risultati utili consecutivi.

A occupare la testa dei laziali c'è anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus, in programma martedì all'Olimpico. Ma sono soprattutto i rumors di spogliatoio ad aver agito l'avvicinamento alla gara del Ferraris. La lite tra Tudor e Guendouzi e gli annunciati addii di Felipe Anderson e Luis Alberto a fine stagione hanno turbato un ambiente già non del tutto tranquillo dopo la sconfitta nel derby di due settimane fa. A Genova l'aria è, come detto, più leggera, anche se a tenere bando è sempre il mistero relativo alla sempre meno probabile permanenza di Gilardino sulla panchina rossoblù.

Nessun squalificato ma diverse le assenze su ambo i fronti. Il Grifone dovrà rinunciare a, infortunatisi contro la Fiorentina, oltre ai lungodegenti, mentre tra i difensori si rivede Cittadini. Possibile che Gilardino opti per uno schieramento più offensivo, presentandoalle spalle del tandem. Nella Lazio, oltre a, ancora fuori, reduci da fastidi fisici che ne hanno condizionato la preparazione nell'ultimo periodo, dovrebbero andare entrambi in panchina, così come capitan, sostituito al centro dell'attacco da. In difesa stringe i dentipiù per necessità che per scelta.

GENOA (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Haps; Gudmundsson; Ekuban, Retegui. All: A. Gilardino LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Kamada, Vecino, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. I. Tudor.