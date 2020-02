In campo è stata una grande battaglia sportiva, fuori ha rischiato di trasformarsi in un'assurda guerra tra ultras.



La sfida di domenica scorsa da Genoa e Lazio ha avuto un bruttissimo prologo andato in scena lontano dagli spalti del Luigi Ferraris, ad oltre dodici ore dal fischio d'inizio dell'incontro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nella notte tra sabato e domenica un tifoso dei biancocelesti, giunto nel capoluogo ligure per seguire la propria squadra, è stato accoltellato da due ragazzi del posto, definiti dai testimoni che hanno assistito alla scena visibilmente ubriachi.



Il tifoso laziale se l'è cavata con tanta paura e un'evitabile viaggio in ospedale, dove ha ricevuto le medicazioni del caso. Decisamente peggio è andata invece ai suoi assalitori, immediatamente individuati dalle forze dell'ordine e posti subito in stato di fermo. In attesa del processo per loro è già certo un maxi-daspo che li terrà lontani dagli impianti sportivi per i prossimi 8 anni.