Tra i pochi giocatori che Ivan Juric ha già avuto alle proprie dipendenze nelle sue due prime parentesi al Genoa c'è Darko Lazovic, uno dei rossoblu più positivi in questo inizio di stagione: "In effetti siamo rimasti in pochi di quel gruppo - ha commentato l’esterno serbo al sito ufficiale del Grifone, che sull'esonero di Ballardini ha poi aggiunto - Le scelte vanno accettate, il calcio è così. Dobbiamo guardare avanti e dare il massimo con mister Juric. Ringraziamo Ballardini per quanto ha fatto”.



A tenere a battesimo lo Juric-ter ci sarà sabato pomeriggio la trasferta più dura del campionato, quella in casa della Juventus: “Se non credi di poter fare risultato, meglio non scendere in campo - sostiene Lazovic - Con l’acquisto di Ronaldo, la Juve è sempre più leader e ha le carte in regola per vincere la Champions. Dovremo affrontare la Juventus con rispetto, ma anche fiducia in noi stessi. Andremo a Torino con le nostre idee e la voglia di provare a fare punti, dopo la sconfitta con il Parma”.



Quest'anno Lazovic è stato impiegato prevalentemente sulla corsia mancina nonostante il suo ruolo naturale sia sulla fascia opposta: “Destra o sinistra, fa poca differenza. Da quando sono arrivato in Italia, credo di essere migliorato nella fase difensiva. Posso fare ancora meglio con l’aiuto dei compagni”.