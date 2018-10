Guarda a Montecarlo il Genoa per rinforzare la propria fascia sinistra.



​Come ammesso qualche giorno fa sia dal presidente Enrico Preziosi che dal neo-tecnico Ivan Juric, per il Grifone l'obiettivo di mercato primario in vista della prossima sessione invernale sarà quello di portare all'ombra della Lanterna un giocatore in grado di garantire le due fasi lungo la corsia mancina.



​La soluzione più semplice appare quella di concretizzare l'acquisto del marocchino del Newcastle Achraf Lazaar, sfumato ad agosto quando tutto sembrato ormai definito, tanto che il giocatore era già sbarcato in Italia per sottoporsi alle visite mediche. Ma il vero sogno della società rossoblù porta nel Principato, dove dalla scorsa estate si è accasato Antonio Barreca.



Il Genoa vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti in essere con il Monaco nati dopo l'affare Pellegri e la successiva amichevole disputata a marzo al Louis II per intavolare una trattativa che consenta al 23enne ex Torino di ritornare in Italia almeno momentaneamente, accettando il prestito ai rossoblù. Un'operazione molto complicata che tuttavia il Genoa proverà fino all'ultimo a realizzare.