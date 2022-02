Sono quattro i giocatori su cui Alexander Blessin potrebbe non contare per la trasferta del suo Genoa domani pomeriggio a casa Roma.



La pausa di fine gennaio ha permesso agli acciaccati Rovella, Criscito e Ostigard, tutti assenti contro l'Udinese due settimane fa, di tornare ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni. Ciò tuttavia non significa che riusciranno a scendere in campo contro i giallorossi. Anche perché la rosa a disposizione del tecnico tedesco è abbastanza ampia da impedirgli di correre rischi schierando giocatori non in perfetta forma.



Un discorso che potrebbe valere anche per Johan Vasquez. Per il messicano nessun problema fisico ma sulle sue spalle c'è il peso della lunga trasferta transoceanica affrontata nelle scorse ore dopo aver risposto alla chiamata del Messico. Motivo più che sufficiente per tenerlo a riposo.



Chi di certo non sarà della partita è infine Andrea Cambiaso. L'esterno ligure ha ricevuto un turno di squalifica dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nel finale della sfida con l'Udinese.