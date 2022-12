Sei mesi dopo essersi detti addio il Genoa e Mimmo Criscito sono sul punto di riabbracciarsi.



Terminata in anticipo la breve esperienza al Toronto FC, il difensore partenopeo è già da un mese rientrato in Italia. E come regalo per il suo 36esimo compleanno, che festeggerà il prossimo 30 dicembre, potrebbe riservarsi proprio un ritorno di fiamma con l'amore calcistico più grande della sua lunga carriera.



Partito Alexander Blessin, colui che la scorsa primavera in qualche modo aveva influito sulla scelta del giocatore di accasarsi in Canada, sembra essere caduto anche l'ultimo ostacolo per il rientro al Grifone dell'ex capitano.



Nelle ultime settimane i suoi rapporti con la dirigenza rossoblù si sono intensificati tanto da aver portato al raggiungimento di un'intesa di massima tra le parti per un contratto fino al termine di questa stagione. L'avventura tra Criscito e il Genoa potrebbe però proseguire anche oltre, seppur in modalità differenti. Concluso il campionato, infatti, il giocatore abbandonerebbe il campo per entrare a far parte dello staff tecnico del Grifone.