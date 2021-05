Ilsembra crollare pesantemente sotto i colpi dellasalvo poi svegliarsi negli ultimi 15 minuti mettendo in difficoltà i biancocelesti. Ecco i voti dei rossoblu dopo la sfida dell': il portiere rossoblu subisce 4 gol, ma ne salva almeno altrettanti.: l’ultimo a mollare della sua retroguardia. Nel primo tempo fatica molto come centrale di destra. Meglio quando Ballardini lo sposta al centro.: sfortunato sul vantaggio di Correa: spazza sul Tucu creando un rimpallo imparabile per Perin. Disattento sul rigore. Si lascia sfuggire Immobile e lo atterra. Non era la sua giornata. (Al 46’: entra e provoca subito l’autogol di Marusic. Impatto perfetto).: soffre tanto la pressione dell’attacco biancoceleste. Col passare della gara cresce come il resto della squadra, ma la sua prova è comunque sotto la sufficienza.: partita difficile per il classe ’93 da esterno destro (non il suo ruolo). Una volta schierato in difesa va decisamente meglio.: tanto dinamismo, quello si sa, ma soffre tantissimo la superiorità del centrocampo della Lazio. (Al 52’: dà certamente quella scintilla che cercava Ballardini).: il migliore dei suoi. Il centrocampista croato è determinante in tutti e tre i gol dei rossoblu. Lancia Ghiglione per il 2-1, guadagna il rigore del 4-2 e fornisce l’assist per il 4-3 di Shomurodov. Un ritorno importante all’Olimpico per il numero 47.: poco incisivo nella prima frazione. Non ruba l’occhio né in fase difensiva, né soprattutto in fase offensiva. Apatico. (Al 46’: mette maggiormente sotto pressione la retroguardia avversaria).: partita dura per l’esterno di Ballardini votata perlopiù alla fase difensiva contro un cliente come Lazzari. A inizio gara il numero 29 della Lazio ha la meglio. Poi il 77 genoano prende le misure. (Al 66’: anche lui come gli altri subentrati cambia il volto del Genoa).: primo tempo difficile per l’attaccante rossoblu. L’atteggiamento difensivo della squadra di Ballardini influisce sulla sua prestazione abbastanza impalpabile. (Al 46’: crea poco, ma si prende la responsabilità di calciare il rigore del 4-2. Subentra con personalità).: partita a due facce per l’uzbeko. Primo tempo sottotono, seconda frazione maggiormente pericoloso spostato sulla trequarti. Trova anche il gol del 4-3.: dopo un primo tempo in cui solo la fortuna salva il suo Genoa il tecnico dei rossoblu pesca le carte giuste dalla panchina e rischia di recuperare il risultato.