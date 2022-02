: é sempre sicuro nelle uscite e nelle parate. Fa valere la sua esperienza: buona prova dell’esterno genoano: non sempre é preciso con i piedi ma la sua presenza fisica gli permettere di respingere spesso gli attacchi frontali veneziani: si fa ammonire ed il Mister preferisce toglierlo alla fine del primo tempo al posto di rischiare un’espulsione. (dal 1’st: prova sicura e pochi rischi dalle sue parti): esterno dalle immense qualità. All’ultimo minuto una sua folata fa sfiorare a Yeboah il 2-1.: si fa ammonire e il mister preferisce farlo uscire. Non dà molta qualità ma quantità. (Dal 16’st: ha delle ottime palle gol tra cui una rovesciata con il quale sfiora l’eurogol): si perde Henry per la rete dell’1-0 veneziana. Alla fine del primo tempo sfiora la rete dell’1-2.: giocatore dal futuro luminoso che deve crescere. Oggi non incide, sovrastato dal centrocampo veneziano. (Dal 16’st: entra e dopo cinque minuti serve Portanova che sfiora la rete del 2-1. Sfiora il gol nel finale ma salva tutto Svoboda sulla linea): ha tanta qualità. Una marcia in più per la volata con vista salvezza. (Dal 45’st: non sfrutta alcune palle sporche ma serve l’assist per la rete del pareggio (dal 30’st: segna una rete importante e bella con un’azione personale meravigliosa: ha dato nuova linfa al Genoa. Basterà per la salvezza o é arrivato troppo tardi?