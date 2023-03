GENOA-REGGINA 1-0



Martinez 7,5: si riposa per quasi un’ora risvegliandosi all’improvviso sulle botte da fuori di Menez ed Hernani in avvio di ripresa. Ma è al 97’ che cementa la vittoria con un colpo di reni pazzesco sul pallonetto a botta sicura di Canotto.



Bani SV: una capocciata reciproca con Strelec lo manda KO dopo una manciata di minuti.

(dal 12’ pt Ilsanker 6: Aureliano gli perdona un galeotto tocco di mano in area ad inizio ripresa; nell’azione seguente sfiora il raddoppio. Gara comunque positiva in un ruolo che non è esattamente il suo).



Vogliacco 6,5: Strelec svaria e sgomita, costringendolo ad un lavoro extra a cui non è abituato. Si destreggia comunque bene, mostrando la solita ottima intesa con i colleghi di reparto.



Dragusin 6: il riposo ipotizzato alla vigilia da Gilardino alla fine non si concretizza. Buon per il Grifo che ancora una volta si affida a lui per mantenere inviolata la propria porta.



Sabelli 6: il duello con Di Chiara finisce praticamente in parità con i due esterni che si annullano a vicenda.



Strootman 7,5: comanda in mezzo al campo con la prepotenza di un dittatore a cui nessuno riesce a limitare i poteri. Straripante.



Badelj 6,5: solita proverbiale maestria in cabina di regia. Dopo il gol vittoria con la Ternana sfiora due volte il raddoppio nei due recuperi.



Sturaro 6,5: la gara è dura e spigolosa e lui, da vero gladiatore, non si tira certo indietro. L’assist per Coda che sblocca il punteggio dimostra che la sua prova non è solo di lotta. Macchia una buona gara dopo...l’uscita, facendosi cacciare direttamente dalla panchina per un eccesso di evitabile nervosismo che gli costerà almeno la trasferta di Como.

(dal 12’ st Frendrup 6,5: rinfresca la mediana rossoblù con il solito contributo di corsa e lucidità).



Criscito 6: l’intraprendenza di Bouah rischia di metterlo più volte in difficoltà. Lui se la cava con mestiere ed esperienza.



Gudmundsson 6,5: lo avevamo lasciato prima della pausa in una forma sbagliante. Lo ritroviamo forse meno abbagliante ma comunque devastante quando prova a fare la differenza.

(49’ st Salcedo SV)



Coda 7: non vede palla per oltre mezzora. Poi alla prima che gli arriva trova un gol dei suoi. Subito dopo fallisce per due volte il raddoppio, prima per demerito, poi per sfortuna. Comunque decisivo. Bomberone.

(dal 12’ st Ekuban 6: un dubbioso tocco di braccio di Cionek gli nega la gioia del gol. Ha una voglia matta di esultare sotto la Nord e prova in tutti i modi a soddisfarla. Ma deve rimandare l'appuntamento).



All. A. Gilardino 6,5: il suo amico Pippo prova a sorprenderlo con una partenza propositiva che inibisce, almeno inizialmente, i rossoblù. Alla lunga però la qualità del Grifone esce fuori, compensando senza troppi sussulti anche la defezione di Bani. Nel finale ringrazia Martinez che mantiene inviolata per la nona gara di fila la porta di casa.