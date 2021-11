: può davvero poco sui gol azzurri.: fatica e non poco a contenere Pinamonti.: manca la palla destinata a Di Francesco che vale il pari azzurro.: glaciale quando si tratta di calciare dal dischetto. Troppo leggero quando esce su Pinamonti nell’azione che manda in rete Di Francesco.: non ha problemi a contenere Marchizza, ma la storia cambia quando entra Parisi.(Dal 29’ s.t.: il suo ingresso non porta un contributo significativo alla manovra offensiva rossoblu).: si torva sempre nella posizione giusta in mezzo al campo. Non viene pressato molto e grazie alle sue qualità riesce ad impostare il gioco con buona efficacia.: Pressa con grande intensità in fase difensiva, ha sempre una buona idea quando ha la palla gara i piedi.(Dal 24’ s.t.: entra nel miglior momento dell’Empoli e fatica a entrare in partita).: gioca molto alto, quasi a ridosso delle punte, riuscendo a reculare qualche palla al limite dell’area ma sbaglia spesso l’ultima giocata.(Dal 24’ s.t.: dà vivacità all’attacco del Grifone e impegna subito Vicario con un destro potente).: in grande spolvero, viene cercato spesso dai compagni e non in rinuncia mai a puntare l’uomo o cercare il cross dal fondo.(Dal 33’ s.t.: aggiunge qualità al paleggio rossoblu; bello il tentativo da fuori respinto da Vicario).: si vede poco, ha il merito di calciare il traversone respinto dal braccio di Fiamozzi.(Dal 29’: di fatto tocca un pallone e lo spara alle spalle di Vicario con una freddezza sda veterano. Il suo gol vale un punto pesante).: parte bene, poi cala di rendimento ma mette la firma sul pari con la sponda da manuale che libera Bianchi al tiro del 2-2.: il suo Genoa non gioca e si salva grazie agli episodi. Ha comunque il merito di non far giocare l’Empoli, ma bastano tre cambi agli azzurri per far saltare il suo piano partita.