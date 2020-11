Genoa-Torino 1-2



Perin 6: un tiro subito, due gol incassati. La sua gara si riassume qui.



Ghiglione 5: troppi errori di misura, sia quando crossa che quando prova il tiro. Non basta correre per giocare sulla fascia.



Goldaniga 4,5: mostruoso lo svarione con cui spalanca a Lukic la via del gol. Errore grave che ne condiziona il resto di una gara che per lui dura appena 45 minuti.

(dal 1’ st Bani 5,5: prova come può a gestire un Belotti indemoniato. Non sempre ci riesce).



Zapata 6: unico a reggere nel traballante fortino arretrato rossoblù.



Pellegrini 5,5: inizia bene, mostrando di avere buona gamba e spirito di sacrificio. Lo sfortunato autogol, però, finisce per deprimerlo facendogli perdere fiducia e lucidità.

(dal 22’ st Criscito 6: dentro per il collega infortunato, tenta di trascinare i compagni più con lo spirito che con il gioco).



Lerager 5,5: tanta corsa, poca precisione. Ma del resto non si può chiedere a lui di adoperare il fioretto.



Badelj 5: soffre oltremodo la verve e l’imprevibilità di Lukic. Il serbo, oltre ad occuparlo in chiave difensiva, finisce per limitarne l’apporto in fase di impostazione.



Rovella 6,5: ancora una bella prestazione per il regista lombardo che sembra crescere gara dopo gara. Sfiora l’eurogol che avrebbe riaperto la gara prima del riposo. Poi cala nella ripresa, pagando forse i tanti impegni dell’ultimo periodo.

(dal 43’ st Destro SV)



Zajc 4,5: per accertarsi della sua presenza in campo bisogna periodicamente dare un occhio alla distinta di gara. Impalpabile.

(dal 1’ st Pandev 5,5: il suo ingresso contribuisce ad alzare il baricentro rossoblù. Non riesce tuttavia a lasciare il segno se non fuori tempo massimo, quando confeziona l'assist per Scamacca).



Pjaca 5: lezioso ai limiti del tollerabile. Cerca sempre la giocata più difficile che però raramente si rivela la più utile per i suoi.

(dal 22’ st Parigini 6: qualche buono spunto senza conseguenze per l’ex di turno che parte molto largo e prova ad accentrarsi).



Scamacca 6,5: isolatissimo là davanti, prova ugualmente a fare il massimo lottando contro i mastini granata. Ma senza l’ausilio dei compagni i risultati non possono essere quelli sperati. Eppure riesce ugualmente a timbrare il cartellino per la terza gara di fila. Bomberone.



All. R. Maran 5: il suo Genoa si fa male da solo. Prima con Goldaniga che serve a Lukic l’assist per sbloccare il punteggio, poi con Pellegrini che sbaglia porta nel tentativo di anticipare lo stesso trequartista serbo. Il tutto in meno di mezzora. Il resto della gara è una salita invalicabile per i suoi che non danno mai l'impressione di credere nella rimonta.