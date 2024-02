Genoa, le pagelle di CM: Frendrup fa tremare il Napoli, Vasquez sbaglia. Promossi Retegui e Messias

Giovanni Annunziata

Napoli-Genoa 1-1





Genoa



Martinez 6,5: buono l'intervento sulla conclusione da fuori di Anguissa. Sicuro in uscita, quando può la fa sempre sua. La girata di Ngonge si infila all'angolino. Diventa importante nella costruzione e il gol dell'1-0 nasce da una sua palla forte diretta sui piedi di Retegui.



de Winter 6: bravo nel chiudere gli spazi nella sua zona di campo. Un po' di apprensione ce l'ha quando si trova Kvara che passa da lì.



Bani 6,5: nessuna sbavatura, anticipo costante su Simeone che viene annullato.



Vasquez 5,5: si perde e lascia troppo spazio a Ngonge sul gol del pareggio napoletano.



Sabelli 5,5: Kvara lo punta e va spesso in difficoltà. Per fortuna del Genoa è solo il primo ad essere saltato, c'è tanta copertura dopo di lui (46' s.t. Cittadini s.v.).



Messias 6,5: tanto movimento per lui, partendo dall'aiuto alla difesa fino ad arrivare sulla trequarti per arrivare a ridosso di Gudmundsson e Retegui. Fa partire l'azione del vantaggio genoano con una buona discesa (30' s.t. Malinovskyi 6: vengono limitate un po' le sue caratteristiche perché subentra quando il Genoa è costretto ad abbassarsi. Prova a metterci il mancino importante che si ritrova, anche su qualche piazzato).



Badelj 6,5: si mette davanti la difesa e scherma tutto ciò che può. Se il Genoa è corto nei reparti è anche merito suo (47' s.t. Strootman s.v.).



Frendrup 7: si alza bene in pressione e rallenta la costruzione del Napoli dalla destra. Inserimento perfetto a rimorchio con la conclusione che vale l'1-0 ad inizio ripresa.



Martin 6: buona doppia fase sull'out mancino. Ha qualità nel suo mancino e dà una bella mano per evitare che Politano e Di Lorenzo sfondino troppo.



Gudmundsson 6: sprazzi della sua solita qualità quando lega centrocampo e attacco. Poche occasioni però per mostrarla dato che è soprattutto il Napoli a fare la partita (38' s.t. Vitinha s.v.).



Retegui 6,5: il primo squillo genoano è il suo con una bella girata di testa in anticipo su Ostigard, ma Meret gli dice di no. Si ripete un'altra volta con un nuovo salvataggio del portiere del Napoli (30' s.t. Ekuban 6: allunga in profondità per infastidire la difesa del Napoli. Con la sua velocità la tiene in apprensione).





Gilardino 6: il suo Genoa esprime un bel calcio e quando vuole costruire l'azione sa rendersi insidioso. Cerca, però, di non scoprirsi troppo per evitare di lasciare spazi pericolosi al Napoli.