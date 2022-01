Sassuolo-Genoa 1-1







Sirigu 6,5: chiude lo specchio a Defrel parando di piede, ma non può nulla sulla fucilata in bocca di Berardi.



Vanheusden 5,5: a volte un intervento difensivo si trasforma in un assist. È quello che succede a Zinho quando ferma Raspadori ma la offre su un vassoio a Berardi.



Bani 6: dei tre centrali di Sheva è quello che sbaglia meno. Vicino al gol nella ripresa con una bella capocciata.



Vazquez 5,5: si accorge all’ultimo di Berardi e prova la scivolata disperata, niente da fare. Alla lunga sbaglia qualcosa in costruzione.



Hefti 5,5: si fa notare all’inizio, ma solo perché i telecronisti lo presentano come nuovo acquisto. Combina poco.



(dal 18’ s.t. Fares 6: aggiunge un pizzico di pericolosità lungo la fascia sinistra. Ma proprio un pizzico)



Hernani 5,5: appare nell’azione del gol, quando con una spizzata di testa su rimessa laterale prolunga il pallone verso l’area. Poi?



(dal 18’ s.t. Melegoni 6: la sua rabona per nessuno è la giocata inutile più bella della partita)



Badelj 5: arranca dietro al controllo orientato di Raspadori nell’azione del gol. Non gli fosse sfuggito in questo modo sarebbero stati 3 punti.



Portanova 6: un tiro per i fotografi dalla grande distanza e tanti palloni sgonfiati col piedone sopra vicino al fallo laterale. Poco altro.



(38’ s.t. Cassata s.v.)



Cambiaso 6: un generoso, gioca a sinistra e a destra senza problemi. Meglio a sinistra comunque, dove mette in difficoltà Toljan.



Destro 7: fa solo una cosa ma la fa da 7. Colpo di tacco d’alta scuola. In area è come un pesce nell’acquario.



(dal 29’ s.t. Pandev 5,5: fa ammonire Rogerio ma non dà la scossa)



Ekuban 6: si mangia un gol già fatto, l’azione dopo serve l’assist a Destro. Le spizzate a vuoto non si contano, sui lancioni disperati di Sirigu.



(38’ s.t. Caicedo s.v.)





All. Shevchenko 5,5: un mezzo voto in più per il pareggio in trasferta, che comunque fa ossigeno. Ma che brutto Genoa...