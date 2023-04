CITTADELLA-GENOA 0-1



Martinez 7: il suo pomeriggio in Veneto inizia con un insolito surplus di lavoro. Antipasto di una gara che lo vede spesso chiamato in causa.



Bani 6,5: l’uomo mascherato non si nasconde nelle difficoltà. Anzi, è proprio lui a sventare sulla linea il possibile pareggio dei veneti.



Vogliacco 6,5: con le buone o le cattive, esce sempre vincitore da ogni duello.



Dragusin 6,5: dove c’è lui non si passa. E infatti i giocatori del Cittadella fanno come i Bassotti con il deposito di Paperone: girano al largo.



Sabelli 7: costringe Giraudo al doppio giallo apportando di fatto un segno decisivo in una sfida difficile e spigolosa.



Strootman 6: meno incisivo e prepotente del solito, per una una volta si limita a svolgere l’ordinaria amministrazione.

(dal 19’ st Dragus 6: ci mette appena tre minuti ad incidere il proprio nome sul tabellino. Peccato che lo faccia nella casella sbagliata, quella dei cattivi. Nel finale è però sfortunato quando Del Fabro gli strozza in gola con un salvataggio disperato l’urlo per il primo gol in rossoblù).



Badelj 6: inizia lento, come il resto dei compagni, per poi prendere pian piano e senza strafare il possesso della mediana e della fonte del gioco.



Frendrup 6,5: corre ovunque a sradicare palloni utili alla causa genoana.



Criscito 6: amministra la fascia con la tranquillità dettata dalla sua inesauribile esperienza.

(dal 19’ st Puscas 6,5: entra con il giusto piglio dando il là, con un bel colpo di tacco, all’azione del vantaggio)



Gudmundsson 7: anziché il proverbiale the caldo nel riposo Gilardino deve avergli offerto un caffé. Al ritorno in campo, infatti, l’islandese si scuote dal torpore del primo tempo tornando ad essere l’artiglio più affilato del Grifone. E ancora una volta lascia il suo segno indelebile sull’incontro.

(dal 39’ st Sturaro SV)



Coda 6,5: si scambia gli abiti con Gudmundsson lasciando al compagno quelli del bomber per trasformarsi in assist-man. Cambia l’ordine dei fattori, non il risultato.

(dal 39’ st Aramu SV)



All. A. Gilardino 7: vittoria non bella ma pesantissima quella ottenuta al Tombolato dove il suo Grifone lascia sfogare un Cittadella aggressivo e volitivo per poi punirlo nella seconda parte di gara approfittando anche dell’ingenuità di Giraudo. Gila però ci mette del suo, sbilanciando il Genoa in avanti in una chiara dichiarazione d’intenti premiata da una gran giocata collettiva. A più di otto mesi da Capodanno, il conto alla rovescia rossoblù è ufficialmente cominciato.