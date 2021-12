Non può nulla sui gol. Una bella parata su Pedro nel primo tempo e una su Radu nel secondo, ma non bastano per tenere a galla la squadra.: Nel primo tempo deve marcare Zaccagni e non ci riesce mai.(Dal 1' s.t: Non fa meglio del compagno): Pasticcia con Ghiglione e regala il pallone dell'1-0 alla Lazio. In affanno sui movimenti dei tre attaccanti biancocelesti.Soffre tantissimo Pedro. Fa quello che può per tenere in piedi la difesa. Un paio di chiusure tempestive allontanano potenziali pericoli sui cross radenti di Zaccagni e Anderson, ma non basta per salvare la squadra.Sanguinosa la palla persa sul gol dell'1-0. In difficoltà in mezzo al campo contro Zaccagni e Basic(dal 15' s.t.: fa quel che può per aiutare Biraschi. In affanno anche lui)Sovrastato fisicamente da Basic nel primo tempo.(Dal 1' s.t.: doveva dare maggior dinamicità al centrocampo, ma non riesce a incidere sul match in alcun modo): Non riesce a dare i tempi giusti di manovra in mezzo al campo. La squadra non gira, ma il regista è lui...: Tra i migliori dei suoi. Ci mette la giusta grinta e cattiveria agonistica. Prestazione di carattere. Esce per crampi.(dal 37' s.t.: il suo primo gol in A vale il punto della bandiera per i rossoblu): Ha il merito di servire l'assist per Melegoni. Dalla sua fascia gli unici abbozzi offensivi della sqaudra.: Nemmeno un'occasione da gol creata. Ma non è stato neppure mai servito a dovere dai compagniNon punge la sua ex squadra come spesso aveva fatto in passato. Serata in ombra per il macedone(dal 15' s.t.: Gira a vuoto per mezz'ora senza risultare pericoloso in alcun modo): L'andamento della sua squadra è disastroso. E non si vedono segni di miglioramento. Anche stasera. 0 pericoli per gli avversari.