Sirigu 6: non sbaglia nulla. Incolpevole sul gol, dove la deviazione di Maksimovic lo mette probabilmente fuori causa.Bani 6: fa buona guardia su Simy e si intende bene con i compagni di reparto.Maksimovic 5: Gondo è un brutto cliente e lui regge la lotta. Ad inizio secondo tempo lo anticipa in maniera provvidenziale. Non riesce a marcare Djuric sull’1-0 e devia anche il colpo di testa del bosniaco, mettendo fuori causa Sirigu.Criscito 6,5: solita esperienza al servizio dei compagni. Preciso nelle chiusure e in impostazione. Si fa male e deve lasciare il campo.(dal 18’ st Ghiglione 5: fallisce la palla dell’1-1, calciando a lato)Sabelli 6: prova qualche discesa, in fase difensiva è attento.(dal 12’ st Fares 5,5: entra, ma combina poco)Touré 5,5: ci mette più corsa che qualità. Ad inizio secondo tempo non sfrutta una bella palla dal limite.(dal 28’ st Pandev 6: prova a dare la scossa, ma è troppo solo)Badelj 5,5: non sbaglia molto in impostazione, non alza mai il ritmo però.Rovella 6: tecnica e corsa. Al 36’ gran recupero su Ribéry al limite dell’area. Sfiora il pari su punizione.Cambiaso 6: più difesa che attacco nel primo tempo. Nella ripresa si alza di più e spinge tanto. Belec gli nega il gol.Kallon 6: il classe ’01 mette spesso in crisi la difesa granata con la sua velocità. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso.Bianchi 6: l’infortunio di Destro nel riscaldamento lo catapulta titolare a sorpresa, dimostra personalità. Sfiora il gol in due occasioni.(dal 12’ st Ekuban 5: non regge fisicamente Djuric sulla rete della Salernitana, in attacco non è mai pericoloso)All. Ballardini 5: Genoa molto accorto, tanta difesa e ripartenze. Paga l’atteggiamento remissivo del primo tempo. Dopo il gol di Djuric i rossoblu provano a svegliarsi, ma è troppo tardi.