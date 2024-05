Genoa, le pagelle di CM: Malinovskyi gioca a biliardo, Gudmundsson inventa per Vitinha

passerella meritata per il numero 12 rossoblù che si fa trovare pronto nelle poche occasioni in cui viene chiamato in causa. Litiga un po' con il pallone solo quando deve giocarlo con i piedi.(dal 41' stGilardino rende indimenticabile la sua serata facendolo esordire in Serie A).prima da titolare all'ultima di campionato. Sicuro quando deve difendere, intraprendente se c'è da attaccare. Bella scoperta.(dal 32' stritrova il campo dopo il lungo infortunio. Altra ottima notizia della serata rossoblù).capitano di serata sente la responsabilità della fascia spronando i compagni e gestendo senza sbavature il reparto arretrato.

con De Winter out e Bani non al meglio Gilardino gli chiede gli straordinari. Non certo un problema per uno come lui.alla solita corsa aggiunge un paio di tagli di campo con aperture degne di Iniesta. Alla faccia di chi dice che non ha tecnica.(dal 18' stpiù conservativo e meno arrembante del solito. Ma non per ciò meno importante).il risultato conta quanto quello di un'amichevole eppure lui di danna l'anima come se fosse la finale di Champions.Gila gli affida le chiavi del centrocampo, lui ricambia con una regia impeccabile coronata dal gol che inaugura le marcature.

(dal 18' stultimo giro al Genoa, e forse in Italia, per la Lavatrice olandese): nessuna nell'ultimo giorno di scuola Gilardino concede un po' di riposo al suo infaticabile stantuffo.il gol di Malinovskyi porta anche la sua firma. Ciligiena sulla torta di una grande gara personale.premiato dai tifosi prima e dopo la gara, si esibisce in quello che potrebbe essere il suo ultimo ballo al Ferraris regalando a Vitinha la palla del raddoppio. Nel finale si divora il gol dell'apoteosi sotto la Nord.preferito a Retegui prova a guadagnarsi la conferma in rossoblù. Lucumi e compagni sembrano fare il tifo per lui dandogli più di una volta ma invano la possibilità di lasciare il segno. Più gradito invece l'assist di Gudmundsson che trasforma in gol con un bel tocco sotto.

(dal 32' stentra accolto dalla standing ovation del Ferraris. Un segnale anche per chi deve deciderne il rinnovo di contratto).chiude con una bella vittoria un campionato fantastico, il migliore dell'ultimo decennio per il Grifone, superando anche il record di Gasperini. Più di così...