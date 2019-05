Genoa-Roma 1-1

Radu 6,5: non esce manco se lo pregano (e visti i risultati è bene così) ma tra i pali dimostra una reattività non comune salvando i rossoblù sull’incornata di Fazio.



Biraschi 6: sempre attento e puntuale in chiusura, si fa sorprendere da El Shaarawy in occasione del gol del vantaggio romanista. Una macchia che non sporca una gara comunque positiva.

Romero 7: lascia a Zukanovic il lavoro sporco su Dzeko limitandosi ad intervenire soltanto in seconda battuta se necessario. Poi, al 91’, sale in cielo per trafiggere Mirante.



Zukanovic 7: inscena un duello tutto bosniaco con Dzeko facendosi raramente anticipare dal connazionale.



Criscito 6,5: schierato come terzino sinistro nella difesa a quattro, ruolo a lui notoriamente poco congeniale, sfodera una delle prestazioni migliori dell’anno.



Lerager 6: poco appariscente ma molto utile. Corre per novanta minuti, pensando più a tamponare che ad imbastire come da direttive aziendali.

(dal 39’ st Sanabria 6: sei minuti più recupero gli bastano per guadagnarsi e sciupare il rigore della possibile salvezza. Bravo nel primo caso, sciagurato nel secondo).



Radovanovic 6,5: fa lo schermo davanti alla difesa, sbagliando il minimo indispensabile e quando può va anche al tiro dalla distanza.



Veloso 6,5: gioca da volante alla sudamericana, facendo da raccordo tra difesa ed attacco. Prestazione positiva coronata dall'angolo pennellato sulla testa di Romero che vale l'1-1.



Bessa 6: si accende ad intermittenza provando a squarciare la difesa romanista con strappi improvvisi e giocate di prima che non sempre risultano efficaci.

(dal 47’ st Rolon SV: dentro nel recupero per guadagnare secondi preziosi riesce anche a farsi ammonire).



Kouamé 5,5: fa un po’ il trequartista e un po’ la seconda punta, provando anche ad impensierire Mirante ma senza troppa fortuna. Sembra l’ombra del giocatore visto nel girone d’andata. Però fornisce a Sanabria la palla del rigore.



Lapadula 6: Prandelli gli rinnova la fiducia dopo il gol di Ferrara, lui risponde con la solita ‘garra’ ma anche con la consueta imprecisione sotto porta. Cerca il bersaglio grosso in tutte le maniere ma non lo trova mai.

(dal 28’ st Pandev 6: classe ed esperienza nel finale di gara per contribuire a scardinare la difesa capitolina).



All. C. Prandelli 7: non basta il suo miglior Genoa stagionale per riuscire a battere una Roma messe alle corde per gran parte della gara. L'1-1 finale ha però un gusto ambivalente: dolce se si guarda a qual era il punteggio al 90', amarissimo se si ripensa all'errore dal dischetto di Sanabria che sarebbe valso la salvezza anticipata. E invece per il suo Grifo ci sarà ancora da lottare e da soffrire..,