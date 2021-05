Cagliari-Genoa 0-1: quasi mai chiamato in causa. Salva su Cerri uscendo ad occhi chiusi. Porta a casa il suo primio clean sheet in carriera.partita tranquilla per il difensore italiano, quasi mai messo in difficoltà dagli avversari.: salva sulla linea di porta un gol "già fatto" di Zappa, regalando di fatto ai suoi la vittoria.: il capitano rossoblù controlla con tranquillità ogni attacco avversario(1' s.t: entra ed inizia "a fare legna" come non mai, trovando due cartellini gialli nel giro di 40 minuti).: un treno sull'out di sinistra. Una vera e propria spina sul fianco per la difesa del Cagliari.(dal 44's.t: primo tempo insufficiente ma nella ripresa con qualche bella giocata raggiunge la sufficienza.: MVP della partita. Assist perfetto in occasione del gol di Shomurodov.: un vero mastino, usa il fisico in ogni contrasto e raramente si fa superare. Un po' assente in fase offensiva.: occasione sprecata per il croato, doveva mettersi in mostra ma non si è visto mai.(1' s.t: buonissimo l'esordio del giocatore della Sierra Leone. Trova il gol ma purtroppo per lui la sua posizione di partenza non era buona. Sentiremo parlare di lui in futuro).: il macedone si sacrifica per la squadra tornando spesso in difesa. Il 37enne non trova il gol in quella che probabilmente sarà la sua ultima partita in Italia.(dal 12 's.t: l'ex giocatore dell'Empoli entra e non brilla. Doveva fare di più).: il "Messi" uzbeko brucia Klavan siglando la sua ottava rete stagionale.(dal 40' s.t: con calma e tranquillità conclude la stagione con una vittoria che fa sempre piacere.