Atalanta-Genoa 2-2



Perin 6: sbaglia a indovinare la traiettoria sul primo tiro nello specchio di Pasalic ma si salva. Può far poco sui gol, è lesto a serrare i guantoni fino alla fine del primo tempo, paratona su Gosens al 15’ s.t. Al 27’ s.t. salva con una manata dal gol fatto di Djimsiti.



Biraschi 6,5: per fermarlo Djimsiti deve ricorrere al fallo, ma lui si rialza sempre spingendosi anche in area piccola, pericoloso. Svetta abilmente su Zapata soffocandolo in area piccola.



Romero 6,5: lancia palla in avanti per sottrarla alle grinfie del capitano nerazzurro e al 1’ deve già mandare in angolo una sfera filtrata da Ilicic a Gomez. Intervento provvidenziale. Sale su Zapata per frenare la pantera. Bene.



Masiello 6: ancora confuso e scosso dal cambio maglia, vede i compagni dalla parte opposta del campo. Marca Ilicic, il più pericoloso, e Nicola lo sa, ma non riesce a sventare il guizzo di Toloi sul gol.



Ghiglione 6: il tiro da fuori è da dimenticare, poi fa il suo e ferma il Papu sul più bello.



(Dal 47’ s.t. Goldaniga: sv)



Behrami 5,5: tiene sotto scacco Djimsiti e gli rende le cose difficili. Si muove bene a centrocampo, ma trova un giallo evitabile. Ruba palla con maestria a Gosens ma poi lo falcia con doppia ammonizione. Peccato.



Schone 6,5: bene sui calci di punizione, sa individuare con precisione la posizione dei compagni nei lanci lunghi.



Sturaro 7: entra in maniera pesante su Ilicic e l’arbitro lo grazia, poi si guadagna un calcio di rigore preziosissimo per pareggiare la gara. Pochi minuti dopo si smarca sapientemente da de Roon e realizza l’assist per Sanabria. Uno dei migliori.



Criscito 6,5: recupera le sfere a pochi cm dalla linea laterale, va su tutte le palle. Subissato di fischi perché questa volta il rigore non lo sbaglia ma esulta sotto la Curva silenziandola. Poteva evitare, sarà accompagnato dai fischi a ogni palla che tocca. Erroraccio il suo a fine primo tempo quando serve Ilicic su Perin, ma gli va bene che lo sloveno sbaglia.



Pinamonti 7: la sua girata di prima impegna Gollini, il tiro e il piede dell’ex Inter ci sono eccome. Testa a testa non figurato con Djimsiti,



Sanabria 7,5: marcato stretto da Palomino, al 5’ sceglie di tirare da fuori di potenza e mette in allerta Gollini. Scivola in area piccola ma il pallone che arriva a Sturaro vale comunque il pari. Abile a liberarsi da ogni marcatura- agevolato dai difensori nerazzurri- batte Gollini e scavalca la Dea al 33’.



(Dal 38’ s.t. Cassata 5: entra e becca il giallo).





All. Nicola 6: sa che Ilicic è pericoloso e gli mette addosso Masiello. Prepara bene la gara, i suoi attaccanti sanno come beffare i difensori nemici anche in 10.