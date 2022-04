Sirigu 6,5: tiene a galla i suoi fino all'ultimo pallone. Sul gol può davvero poco, per il resto tante belle parate.Hefti 6: un poco incerto su alcune chiusure, forse poteva anche dare più spinta.Maksimovic 6: non la partita migliore, ma ci mette la voglia e la cattiveria anche quando deve rimediare ai propri errori.Vasquez 5: si fa "mangiare" più di una volta dalle giocate avversarie. Spesso fuori posizione e poco reattivo nelle chiusure.Frendrup 5: Anche per lui molti errori di lettura e poca presenza nelle ripartenze.Sturaro 6: parte bene poi si ripiega un poco su se stesso e si perde tra le maglie avversarie.(dal 1' s.t. Galdames 5,5: cerca il suo spazio di gioco per tutta la gara, senza però mai trovarlo.)Badelj 6: non sempre preciso nei passaggi, a volte osa troppo, ma ci mette in ogni caso l'impegno per cercare di ribaltare il risultato.Gudmundsson 5: molto disordinato e poco concreto.(dal 1' s.t. Yeboah 6,5: sicuramente meglio. Corre e cerca di saltare l'avversario per creare pericolosità in una difesa solida come quella veronese.)Melegoni 5,5: ci si aspettava sicuramente qualcosa di più. La marcatura su di lui non gli permette molto di esprimersi, ma poteva giocare meglio con i compagni. Impreciso anche nelle rifiniture.(dal 33' s.t. Ekuban: s.v.)Portanova 6: qualche conclusione da fuori e alcuni inserimenti che di certo creano qualche preoccupazione agli avversari. Nulla più però.(dal 18' s.t. Amiri 6: con la sua corsa crea spazi che però non sono sfruttati al meglio dai compagni. Sufficiente la sua prova nel complesso.)Destro 5: ci si aspetta ben altro da lui. Alcuni tiri nello specchio e poco più. Per il resto è annullato dalla difesa veronese.(dal 18' s.t. Piccoli 5,5: anche per lui gli spazi sono davvero pochi e ha molta difficoltà a trovare la porta.)All.: Blessin. 5,5: prova a smuovere la squadra con dei campi per alcuni minuti il Genoa si rende pericoloso. Troppo poco però per una squadra che deve salvarsi.