L’ennesima sconfitta in campionato del Genoa ha messo sempre più a rischio la panchina di Alexander Blessin. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di esonero, è pronto a subentrare ad interim Alberto Gilardino, attuale tecnico della Primavera del Grifone. Per il futuro, la dirigenza rossoblu sta sondando i nomi di Nenad Bjelica e di Leonardo Semplici, dopo che la pista che portava ad Aurelio Andreazzoli è definitivamente sfumata con il suo arrivo alla Ternana.