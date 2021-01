Emergenza in difesa, abbondanza in attacco. Sono questi i fili conduttori che caratterizzano la vigilia di Genoa-Bologna sul fronte ligure.



In vista della sfida in programma questa sera alle 18 al Ferraris, Davide Ballardini deve fare i conti con una difesa ridotta all'osso da squalifiche ed infortuni. Nella prima categoria rientra infatti il nome di Edoardo Goldaniga, ammonito in regime di diffida mercoledì contro il Sassuolo e pertanto indisponibile quest'oggi; della seconda fanno invece parte ormai da tempo Cristian Zapata e Davide Biraschi. Defezioni che lasciano a disposizione del tecnico rossoblù appena quattro pedine, considerando ormai un difensore a tutti gli effetti l'adattato Ivan Radovanovic. Accanto al serbo, davanti a Mattia Perin, saranno ancora una volta Andrea Masiello e capitan Mimmo Criscito a completare il pacchetto arretrato, con l'ex di turno Mattia Bani destinato a partire dalla panchina.



A proposito di ex, sarà proprio sulle spalle di una vecchia conoscenza felsinea che si poggerà il peso del reparto avanzato del Grifone. Dopo aver riposato con il Sassuolo, Mattia Destro è infatti pronto a riprendersi una maglia da titolare con Eldor Shomurodov favorito su Pjaca e Scamacca nell'affiancarlo dal primo minuto. Più incertezza, infine, vige in mezzo al campo, dove l'unico sicuro di una maglia da titolare appare Milan Badelj in cabina di regia. Ai suoi fianchi probabile spazio per Miha Zajc e Lukas Lerager, in vantaggio su Rovella e Behrami, mentre sugli esterni agiranno Lennart Czyborra a sinistra e Paolo Ghiglione a destra, con Zappacosta che potrebbe subentrare a gara in corso.