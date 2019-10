Genoa in campo verso il match col Brescia. Questo il report ufficiale del club dopo l'allenamento odierno: "Acqua a catinelle, indicazioni a secchiate. Al ‘Signorini’ la squadra è entrata in clima partita con un super allenamento guidato da Thiago Motta puntato decisamente al match con il Brescia. Bando alle ciance. Sotto con gli straordinari. Tutti in campo a vagliare le posizioni, calarsi nelle direttive e mettere in pratica il da farsi. Dopo l’attivazione iniziale e una lunga sessione di esercitazioni singolari, i giocatori sono stati divisi in due schieramenti per la partitella a metà campo. In conclusione le rifiniture. A carte coperte il mister sta procedendo per la sua strada. Dopo pranzo i componenti lo staff si sono ritirati negli uffici per sviluppare il lavoro che li attende. Venerdì la conferenza pre-partita è fissata alle 14:30".