Che Gianluca Lapadula non rientri più nei piani tecnici del Genoa è un fatto risaputo ormai da tempo.



Cedere l'attaccante piemontese tuttavia non sarà un'impresa semplice per il grifone, come si è già avuto modo di capire nelle ultime due sessioni di mercato. A mancare non sono gli estimatori dell'ex centravanti di Milan e Pescara quanto la capacità di garantirgli l'mportante stipendio che attualmente percepisce: 1,5 milioni di euro annui.



Lecce e Verona, ad esempio, accoglierebbero volentieri Lapadula nel loro organico ma vedono le proprie ambizioni frenate da costi difficilmente sostenibili per due neopromosse. L'unica soluzione è che il Genoa decida di accollarsi parte dello stipendio del giocatore pur di lasciarlo partire.