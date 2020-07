Il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Lecce: "L'abbiamo preparata con la massima concentrazione, cercando i punti deboli di un avversario in salute. Dovremo dare tutto in cmapo, sarà importante ma non decisiva. In quattro giorni rischiamo di giocarci la Serie A come no, in questo periodo può succedere di tutto".