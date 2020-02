Una cura innovativa per cercare di tornare finalmente a calcare i campi da calcio. È quella a cui nelle ultime settimane si è affidato Lukas Lerager, centrocampista del Genoa da tre mesi bloccato in infermeria a causa di una fastidiosa forma di pubalgia.



Il mediano danese, la cui ultima apparizione risale a fine novembre, sotto il consiglio e il controllo dei medici sociali del club rossoblú avrebbe iniziato da qualche settimana una nuova terapia, basata sui fattori di crescita delle molecole presenti nel proprio organismo. Una cura per certi versi sperimentale che, come spiega questa mattina Il Secolo XIX, non dà tempi certi circa i tempi di recupero.