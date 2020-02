Ancora un turno di stop per Lukas Lerager.



Il centrocampista danese del Genoa, fuori dallo scorso 25 novembre a causa di non meglio specificato infortunio muscolare, sarà costretto a saltare anche la gara di domenica prossimo al Ferraris contro il Cagliari.



Titolare pressoché inamovibile nella prima parte di stagione, il biondo mediano è diventato un caso da due mesi a questa parte. Sulle sue condizioni fisiche non è mai stata fatta chiarezza e tantomeno si conoscono i tempi di un eventuale ritorno in campo. Al momento l'unica certezza è che Lerager, che ha già saltato le ultime 11 gare tra Coppa Italia e campionato e continua ad allenarsi in disparte, dovrà rinunciare anche alla prossima.