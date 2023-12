Il futuro prossimo di George Puscas potrebbe essere in Serie B.



L'attaccante rumeno del Genoa, riscattato in estate dal Reading per quasi 4 milioni di euro, dopo una stagione tutto sommato positiva in Serie B non sta rispettando le attese nel campionato in corso. Malgrado sia stato chiamato spesso in causa da Alberto Gilardino, soprattutto per sopperire all'assenza di Mateo Retegui, l'ex Inter ha quasi sempre fallito l'occasione.



A dargli una nuova chance potrebbe così essere nuovamente il campionato cadetto, torneo in cui il 27enne di Marghita ha giocato oltre 140 partite in carriera con diverse maglie, siglando 42 reti. Dopo l'interesse palesato qualche giorno fa dal Bari, ora a mettere gli occhi su Puscas sarebbe il Como. Secondo Il Giorno sarebbe stato Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, in persona a richiedere il giocatore come rinforzo del mercato invernale.