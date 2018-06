Lisandro Lopez sembra essersi convinto: dopo la negativa esperienza con la maglia dell'Inter, vestita negli ultimi sei mesi scendendo però in campo in una sola occasione, il difensore argentino vuol dimostrare di poter dire la sua nel nostro campionato.



Il 28enne di Villa Constitution pare quindi intenzionato ad accogliere la proposta fattagli dal Genoa, con il beneplacito del Benfica che acconsentirà a girarlo in prestito ai liguri per i prossimi dodici mesi.



L'arrivo del roccioso centrale sudamericano dà di fatto il via libera alla partenza di uno dei pezzi pregiati della rosa rossoblù. Dopo Mattia Perin il prossimo a lasciare Pegli potrebbe così essere Armando Izzo, per il quale le richieste in Italia e all'estero non mancano.



La pista più calda porta a Roma, sponda Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca del sostituto di Stefan De Vrij e Simone Inzaghi avrebbe indicato al proprio ds Igli Tare proprio il 26enne di Scampia come possibile obiettivo. A favorire una trattativa, il cui costo si aggira attorno ai 10 milioni di euro, i sempre ottimi rapporti tra Enrico Preziosi e Claudio Lotito. Del resto nei giorni scorsi il direttore generale dei rossoblù. Giorgio Perinetti, aveva dichiarato pubblicamente di essere pronto ad incontrare i colleghi laziali per discutere non solo di Izzo ma anche di Diego Laxalt, altro obiettivo di mercato della formazione capitolina.