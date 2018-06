Netta apertura da parte del direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti riguardo ad una possibile cessione di Armando Izzo alla Lazio, uno dei tanti club interessati al 26enne di Scampia: "Posso serenamente affermare che i rapporti fra il Genoa, la Lazio e le rispettive proprietà erano e restano ottimi – ha affermato il ds a Radio Incontro Olympia - Il club biancoceleste su Izzo? Nel caso l’interesse fosse reale, ci siederemo intorno ad un tavolo perchè saremo pronti a parlarne. Se Inzaghi e Tare lo hanno messo in cima alle lista dei suoi desideri lo scopriremo eventualmente andando nei dettagli, scendendo nei particolari".



Ma il difensore campano potrebbe non essere l'unico giocatore oggetto di un eventuale colloqui tra liguri e capitolini: "La Lazio anche su Laxalt? - ha proseguito Perinetti - Perchè no?! Tuttavia mi ripeto, da un discorso generale il Genoa è disponibile ad affrontare qualsiasi situazione presa singolarmente l’una dall’altra".



Chiusura dedicata a Federico Marchetti, possibile nuovo guardiano dei pali rossoblù: "Se sarà lui il dopo Perin? Non confermo per ora…"