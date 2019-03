"Non segniamo neanche con le mani!": la poco lusinghiera frase, rivolta a se stesso e ai propri compagni, sarebbe stata esternata da un non meglio precisato senatore dello spogliatoio del Genoa al termine della gara con il Parma di sabato scorso.



A svelare lo sfogo del misterioso calciatore, avvenuto al momento della salita sul pullman che avrebbe riaccompagnato la squadra a Genova, è l'edizione odierna de Il Secolo XIX.



Evidentemente la sterilità offensiva palesata dal Genoa nelle ultime tre partite sta facendo esasperare non solo i tifosi rossoblù ma anche alcuni componenti della squadra stessa.