L'incontro tra i vertici societari dello Spezia, svoltosi ieri sera per stabilire il futuro di Vincenzo Italiano, si è chiuso come era prevedibile. Nonostante le insistenze del Genoa, che vorrebbe portare il tecnico in rossoblù, la volontà del club aquilotto resta quella di non lasciar partire l'artefice della promozione in A.



Una posizione ferrea a cui anche l'allenatore siciliano, seppur attratto dalla corte del Grifone, sembra doversi allineare nel rispetto di quel contratto firmato un anno fa e valido fino al prossimo 30 giugno.



A pochi giorni dal raduno che darà il via alla nuova stagione, al Genoa non resta che guardarsi attorno alla ricerca di profili alternativi. Un casting che ora dopo ora vede crescere esponenzialmente le quotazioni di Roberto D'Aversa, che proprio ieri ha salutato ufficialmente il Parma e che a Pegli ritroverebbe quel Daniele Faggiano con cui ha lavorato per quattro stagioni a stretto contatto in Emilia. Resta poi in piedi l'opzione Rolando Maran, sponsorizzato soprattutto dal presidente Enrico Preziosi. Più defilata la soluzione Massimo Carrera, attuale allenatore dell'AEK Atene e dunque in una posizione molto simile a quella di Italiano. Sembra infine scemare il possibile ritorno in rossoblù di Fabio Liverani, i cui rapporti con piazza e società non sono mai stati del tutto ricomposti dopo il burrascoso addio di sette anni fa e molto vicino al Parma.