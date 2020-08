Quello odierno sarà un giorno decisivo in casa Genoa per conoscere il futuro della sua panchina. La finale di ritorno dei play-off di Serie B, in programma questa sera al Picco, stabilirà se per la prima volta in 106 anni di storia lo Spezia riuscirà a raggiungere il massimo livello del campionato nazionale. Una sentenza da cui dipenderà anche il destino del suo allenatore, quel Vincenzo Italiano che da oltre due settimane rappresenta la prima scelta del Grifone per sostituire l'ormai ex Davide Nicola.



Nel caso in cui la trattativa con il tecnico siculo-tedesco non dovesse andare a buon fine ai rossoblù non resterebbe che calcare piste alternative. A tal proposito, oltre a quella che porta dalle parti di Rolando Maran, nelle ultime ore sono affiorate altre due ipotesi: Massimo Carrera e Fabio Liverani.



Particolarmente clamorosa apparirebbe soprattutto la seconda di queste soluzioni, poiché l'ex centrocampista di Perugia e Lazio, oltre ad essere stato il principale avversario di stagione del Genoa con il suo Lecce, proprio a Pegli cominciò la sua carriera da allenatore. Ma dopo un brillante cammino con le giovanili rossoblù, Liverani si schiantò al momento dell'approdo in prima squadra, venendo cacciato dopo poche giornate dall'inizio del campionato 2013-14.



Ora che il tecnico romano si è liberato dai salentini, la dirigenza ligure avrebbe inserito il suo nome nella lista dei papabili. Una scelta che la piazza sicuramente non vedrebbe di buon occhio.