Non solo Mattia Destro. Al centro dei desideri di mercato dello Spezia, fresco di revoca del blocco delle entrate da parte della Fifa, ci sarebbe un altro attaccante che ha trascorso l'ultima stagione al Genoa.



La dirigenza aquilotta, già fortemente interessata a portare in riva al Golfo dei Poeti il centravanti marchigiano rimasto svincolato al termine della sfortunata annata rossoblù starebbe intavolando una trattativa anche per Caleb Ekuban.



Il 28enne italo-ghanese, arrivato la scorsa estate dal Trabzonspor, ha deluso alla sua prima esperienza in Serie A, pur mostrando qualche segnale incoraggiante nella seconda parte di campionato e probabilmente il Grifone, qualora arrivasse un'offerta ritenuta congrua, non esiterebbe troppo nel farlo partire.



Come sottolinea Sky Sport, tuttavia, l'interesse dello Spezia non sarebbe l'unico. Ekuban, come già avvenne a gennaio, avrebbe infatti almeno un paio di richieste anche in Turchia, dove ha fatto bene in passato e dove oggi piace soprattutto a ​Besiktas e Fenerbahce.