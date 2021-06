Si allunga la lista dei possibili profili alternativi a Mattia Perin per il Genoa.



Nel caso il club rossoblù non dovesse riuscire a concretizzare il ritorno a Pegli del portiere di proprietà della Juventus, il suo posto fra i pali potrebbe essere preso da Marco Silvestri.



Il nome dell'estremo difensore del Verona è l'ultimo tra quelli accostati al Grifone come eventuale sostituto dell'Airone di Latina. Per riuscire ad aggiudicarsi il cartellino di Silvestri tuttavia il Genoa dovrà fare i conti con la temibile concorrenza rappresentata dall'Inter. Secondo l'edizione genovese di Repubblica i nerazzurri sono infatti in prima fila nella corsa al trentenne emiliano.