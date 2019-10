La fragorosa caduta di Parma e gli eventi che ne sono scaturiti hanno posto in secondo piano un'altra notizia negativa che ha coinvolto negli ultimi giorni il mondo Genoa. Per l'ennesima volta Andrea Favilli è finito KO a causa di un fisico apparentemente statuario ma di fatto fragile come il cristallo.



A mettere fuori causa lo sfortunato centravanti questa volta è stato un risentimento muscolare alla coscia che ne ha impedito la presenza al Tardini domenica scorsa e che quasi certamente gli farà saltare anche i prossimi impegni contro Brescia e Juventus. I tempi di recupero sono ancora tutti da definire ma il calvario del ragazzo che nell'ultimo anno ha passato molto più tempo in infermeria che non sul campo da gioco deve essere aggiornato con un'altra ulteriore tappa indesiderata.



Per Favilli si tratta del quinto KO fisico registrato negli ultimi 13 mesi. In pratica da quando è approdato al Grifone l'attaccante pisano ha dovuto saltare 23 delle 42 gare disputate dalla sua squadra. Anche quando è stato disponibile in questo stesso arco di tempo in campo è però sceso solo in 10 occasioni, di cui appena una da titolare, a Cagliari un mese fa.