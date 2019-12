Sono ore di grandi riflessioni in casa Genoa: la pesante sconfitta a San Siro contro l'Inter ha concluso l'avventura di Thiago Motta sulla panchina dei rossoblù, complice un misero bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte tra campionato e Coppa Italia e un ultimo posto in Serie A a -4 dai rivali cittadini della Sampdoria. Il presidente Enrico Preziosi, che aveva già dato il benservito ad Aurelio Andreazzoli, è pronto dunque a ripartire dal terzo tecnico di questa stagione e la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva.



In prima c'è l'uruguaiano Diego Lopez, che ha appena lasciato la panchina del Penarol a Diego Forlan è che si è messo in viaggio nelle scorse ore proprio in direzione di Genova, per un summit col patron rossoblù. Lopez è pronto ad accettare una nuova sfida nel nostro campionato dopo le avventure a Cagliari (da ottobre 2012 ad aprile 2014 e da ottobre 2017 a giugno 2018), Bologna (luglio 2014-maggio 2015) e Palermo (gennaio-aprile 2017).



Il suo nome non è però l'unico al vaglio di Preziosi, che sta seriamente prendendo in considerazione anche l'opzione di un ritorno sulla panchina del Genoa di Davide Ballardini. Il tecnico cesenate è fermo proprio dall'ultima avventura alla guida del Grifone, conclusasi nell'ottobre 2018, dopo aver lavorato per il club ligure anche da novembre 2010 a giugno 2011 e da gennaio a giugno del 2013.